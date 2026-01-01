Прокуратура проведёт проверку из-за нападения собаки на ребёнка в Прикамье Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Прокуратура Очерского района Пермского края организовала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего в посёлке Павловский. Инцидент произошёл 3 февраля 2026 года. Подросток 2011 года рождения получил травмы и был госпитализирован; ему оказана необходимая медицинская помощь.

Надзорный орган оценит действия (или бездействие) администрации Очерского муниципального округа по исполнению решения суда, вступившего в законную силу в 2025 году. Тогда по иску прокурора районный суд обязал муниципалитет организовать системные мероприятия по обращению с безнадзорными животными.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого правоохранительными органами по статье о халатности.





