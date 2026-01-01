В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за нападения собаки на ребёнка Его госпитализировали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после публикаций в соцсетях о нападении бездомной собаки на несовершеннолетнего в п. Павловском Очёрского городского округа.

Инцидент произошёл 3 февраля 2026 года. Мальчик 2011 г.р. получил травмы в результате нападения животного и был госпитализирован. По данным следствия, медицинская помощь оказана в полном объёме, ребёнок находится под наблюдением врачей.

Дело возбуждено по поручению руководителя следственного управления региона. В качестве объекта проверки рассматриваются возможные нарушения должностными лицами обязанностей по обеспечению безопасности населения, в том числе в части контроля популяции безнадзорных животных.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия и определения лиц, ответственных за допущенные нарушения. Расследование продолжается.

