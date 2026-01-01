Из ярославского «Локомотива» в пермский «Молот» направили нападающего Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Нападающий Даниил Тесанов направлен из ярославского «Локомотива» в пермский ХК «Молот», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В текущем сезоне Тесанов сыграл три матча в КХЛ, не отметившись результативными действиями. В составе «Молота» Даниил провёл четыре игры, в которых заработал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

Ранее «Новый компаньон» писал, что защитник Марк Ульев вернётся в ярославский «Локомотив», сыграв за пермский «Молот» три матча, в которых баллами за результативность не отметился, а показатель полезности составил «-2». О том, что хоккеист был командирован из системы «Локомотива» в ХК «Молот», стало известно 19 января.

