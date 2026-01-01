Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Горный институт УрО РАН стал партнёром Пермского краеведческого музея Институт примет участие в создании «Музея пермского периода» Поделиться Твитнуть

Лев Левин и Татьяна Вострикова

Пермский краеведческий музей

В Пермском краеведческом музее 6 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между музеем и Горным институтом УрО РАН. Документ официально закрепляет неформальные договорённости об участии института в создании нового музея на «Заводе Шпагина».

В соглашении прописано несколько форм сотрудничества: проведение совместных выставок, образовательных и научно-исследовательских мероприятий, подготовка научных и научно-популярных изданий и публикаций. Первый совместный просветительский проект Пермского краеведческого музея и Горного института уже состоялся: на площадке Музея пермских древностей проходит научный лекторий «Факультет горных искусств».

Уже есть и примеры сотрудничества в издательских проектах: и музей, и институт участвовали в написании коллективной монографии «Кувинский завод» (16+).

Важным этапом станет совместная работа при создании музея «Пермский период». Горный институт будет участвовать в формировании раздела экспозиции, посвященного истории геологии и горных наук Пермского края. Планируются и современные исследования в этой сфере.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Совместная работа позволит объединить усилия специалистов различных областей науки и музейного дела, создать новые проекты и мероприятия, направленные на популяризацию научных знаний среди широкой аудитории.

Лев Левин, директор Горного института УрО РАН:

— Мы рады этому сотрудничеству, важному и интересному как для нас, так и для Пермского края. Горный институт, пермская школа аэрологии и геофизики, а также учёные других лабораторий многое сделали для изучения и промышленного освоения геологических богатств края. Совместные проекты с музеем помогают нам по-новому увидеть и оценить этот вклад. Однако речь идёт не только о прошлом. Наша научная работа продолжается: мы создаём и проектируем решения завтрашнего дня. В новой экспозиции мы планируем рассказать об этих разработках, представить их авторов в зале «Герои науки», а также поделиться документами и фотоматериалами из наших архивных и музейных фондов, чтобы показать, как рождаются современные научные решения. И, конечно, мы готовы содействовать музею в формировании коллекции калийных солей.

Соглашение о сотрудничестве рассчитано на пять лет.

