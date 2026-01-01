Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» О жизни рек и заводов Феномены Пермского края представлены в двух новых книгах Поделиться Твитнуть

Научные организации Пермского края некоторое время назад изобрели новый вид книжных публикаций из категории нон-фикшн: это сборники документов и исследований, в которых сочетается научная тщательность, стремление сделать книги интересными для широкого круга читателей и дизайнерско-полиграфическая культура уровня лучших подарочных изданий. На рубеже 2025—2026 годов одна за другой прошли книжные презентации, которые доказывают, что это — стабильный тренд и настоящее ноу-хау пермских книгоиздателей.

Книга «Жизнь на реке. Пермский край» (12+), выпущенная Государственным архивом Пермского края (ГАПК), была представлена в последние дни 2025 года. Формально это сборник документов, но по сути — подарочное издание и увлекательная история.

Как считает инициатор проекта и руководитель авторской группы, директор ГАПК Юлия Кашаева, реки играли в жизни Прикамья особую роль на протяжении всей истории региона. В новой книге можно найти множество доказательств этому.

Реки как границы территорий, как транспортные артерии, как стимул для развития промышленности и торговли, как элемент досуга и фактор бытовой культуры — в книге рассмотрены самые разные аспекты взаимоотношений людей и рек.

Самые ранние документы в сборнике датируются XVII веком. Это купчие — договоры о купле-продаже земель. По ним видно, как развивались и трансформировались владения Строгановых, Лазаревых, Всеволожских… Границы владений очень часто проходили по рекам.

Особые разделы сборника рассказывают о сплавах «железных караванов» и многочисленных драматических событиях, с ними связанных. Заводские отчёты о затонувших барках с грузом, как бы ни были они сухо написаны, могут стать отправной точкой для возникновения настоящего исторического эпоса.

Не менее увлекателен очерк о кораблестрое­нии в Прикамье, где подробно расписаны конструкции речных судов и технологии их постройки. Сплав леса, рыбалка, организация речных пристаней, развлекательные прогулки по рекам и даже привычка пермяков наблюдать за ледоходом — кажется, в архивных документах запечатлены все занятия, традиции, курьёзы и происшествия, связанные с речной жизнью.

Документы эти очень разнообразны. Среди них много географических карт, топографических и инженерных чертежей; заводские бухгалтерские документы, полицейские отчёты, личные дневники… Ближе к ХХ веку всё больше становится выразительных исторических фотографий, а также личных свидетельств: с развитием грамотности люди стали делиться впечатлениями о речных прогулках, ледоходах и рыбалках в письмах, дневниках, любительских зарисовках и даже в стихах: в книге приведены трогательные и шутливые рифмованные строки неизвестного автора об отдыхе на теплоходе «Хирург Разумовский» в 1968 году.

Все трудночитаемые документы тщательно расшифрованы и прокомментированы. Архив — учреждение строгое, научное, и в его новом издании соблюдены все требования к такого рода литературе: библиографический, географический и именной указатели, списки документов и фондов. Но это вовсе не утяжеляет восприятие, а только повышает доверие к нему.

Тема рек как двигателей коммерции и промышленности предстаёт и в книге «Кувинский завод» (16+), над которой больше двух лет работал большой авторский коллектив во главе с двумя директорами пермских НИИ — членом-корреспондентом РАН Александром Черных (Институт гуманитарных исследований УрО РАН) и членом-корреспондентом РАН Львом Левиным (Горный институт УрО РАН). Не случайно на презентации издания Лев Левин напомнил, что один из вариантов этимологии слова «завод» — «то, что за водой»: горные заводы строились всегда на берегу водоёма, энергия воды была движущей силой их механизмов.

Список авторов «Кувинского завода» — представителей разных наук, обременённых большим количеством профессиональных регалий, — многое говорит о полноте пятисотстраничного издания: от геофизики и истории рудного дела до этнографии, топонимики, фольклористики и даже кулинарии. Кувинский завод здесь предстаёт как ролевая модель горного завода вообще: описан буквально весь цикл заводского производства — от отжига древесного угля и конструкции шахты до поставки полуфабрикатов — чугунных чушек — на заводы-смежники в Очёре и Добрянке, а также все аспекты жизни заводского посёлка.

Александр Черных особенно подробно остановился на этой теме, поскольку уральский заводской посёлок представлял собой уникальный тип поселения, что-то среднее между деревней и городом: так, одним из самых распространённых бытовых предметов была чугунная форма для выпечки вафель — их изготавливали чуть ли не все заводы Прикамья, а потребители активно выпекали вафли, делясь рецептами теста; поселковые модницы носили не сарафаны, а юбки и блузки столичного покроя, сшитые из покупных, а не домотканых тканей. Научные сотрудники Института гуманитарных исследований УрО РАН Марина Крысова и Марина Суханова — они же Маруся и Маремьяна из ансамбля «ТриголОс» — на презентации книги показали модели костюмов заводчанок рубежа XIX—XX веков и исполнили образцы заводских песен. Кстати, фольклору Кувинского завода в книге отведено почти 200 страниц.

На презентации были не только пермские учёные, архивисты и музейщики, но и жители Кувы, в том числе энтузиасты, поддерживающие местный краеведческий музей. Этот музей, расположенный в традиционном заводском доме, воссоздаёт уютный мещанский интерьер с чайным столиком, действующими керосиновыми лампами и вполне исправным патефоном. Хорошая сохранность и доступность исторических предметов и архивов — одна из причин, почему для книги, открывающей новую издательскую серию «Горные заводы Урала», был выбран именно Кувинский завод — из 60 горных заводов, работавших на территории Пермского края.

У «Жизни на реке» и «Кувинского завода» есть много общего. Прежде всего, это великолепные предпечатная подготовка и полиграфия. Количество и качество иллюстраций здесь такое, что, несмотря на всё обилие текстов, книги воспринимаются как подарочные альбомы. Продуманный дизайн, когда, открывая книгу, читатель сразу понимает, в каком её разделе он находится; чёткая и остроумная структура — например, все разделы в «Жизни на реке» озаглавлены со словом «как»: «Как суда и судёнышки строили», «Как лес по рекам сплавляли», «Как Каму с Печорой соединили» — всё это не просто украшает книгу, но и многое говорит о её создателях, для которых подобные проекты никогда не станут элементом рабочей рутины.

