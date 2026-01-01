Оператор экотехнопарка на Промышленной в Перми сменил гендиректора Ирина Модникова также возглавляет московскую компанию по продаже книг и журналов Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

Оператор строящегося на ул. Промышленной в Перми экотехнопарка сменил генерального директора. По данным «СПАРК-Интерфакс», эту должность вместо Романа Рупотки 22 января заняла Ирина Модникова. Она также возглавляет московскую компанию по оптовой торговле книгами, газетами и журналами ООО «Пресс-Торг».

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Экотехнопарк Пермь» было зарегистрировано в апреле 2025 года. Учредителем является предприниматель из Москвы Ярослав Быков, владелец инициатора проекта — ООО «Экоэкспертгрупп». «Экотехнопарк Пермь» занимается обработкой и утилизацией строительных отходов, на ул. Промышленной реализует проект по возведению крупной производственной площадки для переработки отходов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что экотехнопарк планируется ввести в эксплуатацию досрочно. Строительство первой очереди комплекса в декабре вышло на финишную прямую.

