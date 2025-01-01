Экотехнопарк в Перми планируется запустить досрочно Проект реализуется с годовым опережением Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Экотехнопарк на ул. Промышленной в Перми планируется ввести в эксплуатацию досрочно. Как сообщает инициатор инвестпроекта «Экоэкспертгрупп», строительство первой очереди комплекса в данный момент уже вышло на финишную прямую.

Первый этап строительства объекта включает в себя возведение и запуск технологической площадки для утилизации отходов строительства и сноса (ОСС). Его завершение было запланировано только на декабрь 2026 года. Как отметили в компании, высокие темпы работ позволили опередить установленные сроки строительства объекта на один проектный год.

«Строительство первой очереди вышло на финишную прямую: один из ключевых участков по переработке бетона и железобетона готов на 100%. По первоначальному расчёту его сдача планировалась только на декабрь следующего года, нам удалось форсировать процесс и сократить срок строительства фактически на 12 месяцев. Высокие показатели реализации позволяют уверенно говорить о досрочном запуске всех производственных объектов "Экотехнопарка», — прокомментировали в «Экоэкспертгрупп».

За ноябрь-декабрь 2025 года были завершены предпроектные и проектные работы, сбор и оформление исходно‑разрешительной документации, создание зоны для утилизации двух фракций ОСС, строительство весового пункта и настройка оборудования. Для обработки строительных отходов было приобретено специализированное оборудование, в том числе грохот для сортировки материалов, экскаватор, крашер для дробления бетона и железобетона и гидроножницы. Сейчас продолжается монтаж телекоммуникационной инфраструктуры системы электронного учёта отходов.

В мае «Новый компаньон» сообщал, что инвестпроекту московского ООО «Экоэкспертгрупп» по созданию в Перми экотехнопарка, предназначенного для вторичной переработки строительных и промышленных отходов, присвоен статус приоритетного. Основная цель заключается в уменьшении количества отходов, захораниваемых на полигонах, повторное использование отходов в производстве и создание замкнутой экономической системы. Общий объём инвестиций оценивался в 120 млн руб. Компания также обязалась направить не менее 6 млн руб. на финансирование социальной инфраструктуры. Старт работы всего комплекса был намечен на 2030 год.

