Для переработки промышленных отходов в Перми создадут экотехнопарк Общий объём инвестиций в проект составит 120 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми при поддержке региональных властей будет создан экотехнопарк, предназначенный для вторичной переработки строительных и промышленных отходов. Об этом стало известно 21 мая 2025 года. На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата инвестпроекту московского ООО «ЭкоЭкспертГрупп» присвоен статус приоритетного.

Экотехнопарк будет расположен на ул. Промышленной, и основной его целью станет уменьшение количества отходов, захораниваемых на полигонах, повторное использование отходов в производстве и создание замкнутой экономической системы.

Инициаторы проекта также считают, что он позволит уменьшить расходы бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок и увеличить доходы консолидированного бюджета Пермского края. Региональная поддержка предоставит компании льготные условия для получения земельных участков, административную помощь и право на инвестиционный налоговый вычет.

Общий объём инвестиций в проект составит 120 млн руб. Планируется создание комплексов утилизации отходов, включающих приёмные площадки, сортировочные и перерабатывающие мощности, а также создание необходимой инфраструктуры. Освоение территории будет проходить поэтапно до 2030 года. Проект позволит начать переработку отходов сразу после ввода в эксплуатацию первых объектов и производственных площадок, а затем постепенно расширять инвестиционную площадку.

Компания также обязалась направить не менее 6 млн руб. на финансирование социальной инфраструктуры до 2030 года.

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