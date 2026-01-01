В ТРК «Семья» Перми подросток упал с третьего этажа Он госпитализирован с переломом плеча Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Михнович

Около 20:00 5 февраля в Перми в ТРК «Семья» 17-летний подросток под воздействием спиртного упал вниз с эскалатора на третьем этаже. Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы.

Подросток приземлился между эскалаторов на первом этаже напротив фонтана. На место инцидента вызвали скорую помощь и Росгвардию. Пострадавший госпитализирован с подозрением на перелом плеча.

Полиция проводит проверку.



Ранее «Новый компаньон» писал, что в Мотовилихинском районе Перми в первый день нового 2026 года 13-летний подросток получил травмы упавшим с крыши снегом. Мальчика доставили в больницу. В официальном паблике Пермской станции скорой помощи в соцсетях сообщили, что ребёнка госпитализировали в стабильном состоянии.

