В Перми подросток получил травмы от упавшей снежной глыбы Инцидент случился в первый день нового года

В Мотовилихинском районе Перми в первый день нового года 13-летний подросток получил травмы упавшим с крыши снегом. Мальчика доставили в больницу.

«Ребёнка госпитализировали в стабильном состоянии», — сообщается в официальном паблике Пермской станции скорой помощи в соцсетях.

Всего в течение декабря в Перми было зафиксировано 133 обращения в скорую помощь в связи с травмами, полученными из-за гололеда.

Как писал ранее «Новый компаньон», с 31 декабря по 11 января бригады Пермской станции скорой помощи осуществили 17,2 тыс. выездов к населению. За это время 5,3 тыс. пациентов были доставлены в больницы, а около 1,9 тыс. вызовов оказались ложными. Кроме того, врачи 98 раз выезжали на места ДТП. Время прибытия скорой помощи на срочные вызовы в среднем составило 16,14 минуты.

По причине злоупотребления алкоголем медпомощь потребовалась 879 жителям, из-за переохлаждений и обморожений — 28. Травмы на улице и в общественных местах получили 339 пермяков.

