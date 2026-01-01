Елена Синица За праздничные выходные пермская скорая выезжала к жителям свыше 17 тысяч раз В среднем скорая на экстренные вызовы приезжала за 16,14 минуты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 декабря по 11 января Пермская станция скорой медицинской помощи выезжала к жителям 17,2 тыс. раз. Такие данные приводятся в социальных сетях организации.

В результате госпитализация потребовалась 5,3 тыс. раз, безрезультатных вызовов оказалось порядка 1,9 тыс. Еще 98 раз медикам потребовалось выехать к местам ДТП. В среднем скорая на экстренные вызовы приезжала за 16,14 минуты.

Из-за последствий воздействия алкоголя жителям потребовалась помощь 879 раз, из-за переохлаждений и обморожений — 28, из-за травм на улице и в общественных местах — 339. Из-за падения снега и льда пострадал один человек — 13-летний ребёнок. Это случилось 1 января в Мотовилихинском районе Перми, состояние ребёнка оценивалось как стабильное.

Отметим, Пермская станция скорой медицинской помощи выполняет вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и в Пермском муниципальном округе. В статистике отражены общие данные для этих территорий.

