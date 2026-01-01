Главе СК доложат о деле отчима, который посадил ребёнка на цепь в Прикамье Инцидент произошёл в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о незаконных методах воспитания ребёнка в Краснокамске.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также мерах защиты интересов несовершеннолетнего.

Напомним, в материалах дела сказано, что в пригороде Краснокамска 10-летний пасынок местного жителя связался с плохой компанией, стал поздно возвращаться домой и был замечен в попрошайничестве. Отчим решил радикально пресечь его бродяжничество. Он прикрепил 3-метровую металлическую цепь с замком к ноге мальчика и зафиксировал другой конец на ножке железной двухъярусной кровати. Так ребёнок провел на цепи неделю, а в конце лета отчим ещё на несколько дней ограничил его свободу передвижения.

Правоохранительные органы узнали о случившемся и возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Мужчина утверждал, что действовал из лучших побуждений: цепь позволяла мальчику свободно передвигаться по дому, его не лишали пищи и воды, а на ночь цепь снимали.

