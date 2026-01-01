Житель Прикамья посадил 10-летнего пасынка на цепь Мужчина утверждает, что действовал из лучших побуждений Поделиться Твитнуть

В Краснокамский городской суд Пермского края поступило уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

В материалах дела сказано, что в пригороде Краснокамска десятилетний пасынок местного жителя связался с плохой компанией, начал поздно возвращаться домой и был замечен в попрошайничестве. Отчим решил радикально пресечь его бродяжничество. Он прикрепил трехметровую металлическую цепь с замком к ноге мальчика и зафиксировал другой конец на ножке железной двухъярусной кровати. Так ребёнок провел на цепи неделю, а в конце лета отчим ещё на несколько дней ограничил его свободу передвижения.

Правоохранительные органы узнали о случившемся, и в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 127, ч. 2, п. «д» УК РФ. Мужчина утверждал, что действовал из лучших побуждений: цепь позволяла мальчику свободно передвигаться по дому, его не лишали пищи и воды, а на ночь цепь снимали.

Дата первого заседания пока не назначено, сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда.

