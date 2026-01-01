В Перми осудили экс-гендиректора ПЦБК и бывшую сотрудницу Росприроднадзора Ирину Порошину и Лилию Корзун обвинили в коррупции в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Пермского края вынес приговор по крупному коррупционному делу бывшему гендиректору ООО «Группа Компаний ПЦБК» Ирине Порошина и экс-сотруднице Росприроднадзора Лилии Корзун. Порошину приговорили к восьми годам лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 21 млн руб. Корзун осудили на семь лет колонии общего режима, она также выплатить аналогичный штраф. Об это сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2022 года Ирина Порошина через посредничество Лилии Корзун передала взятку в сумме 21 млн руб. одному из сотрудников Росприроднадзора. Целью являлось уменьшение суммы компенсации за ущерб, нанесённый природе загрязнением Чусовского залива Камского водохранилища предприятием ПЦБК.

В ходе расследования было проведено более 120 допросов свидетелей, выполнено более 30 обысков и осмотрено около 180 предметов и документов, а также проведено 19 судебных экспертиз.

Подсудимые отрицали свою вину, утверждая, что предъявленные обвинения бездоказательны.

Суд признал обеих женщин виновными и назначил следующее наказание:

На протяжении всего разбирательства имущество обеих подсудимых находилось под арестом общей стоимостью примерно 78 млн руб.

В пресс-службе ПЦБК «Новому компаньону» заявили, что сторона защиты по-прежнему считает, что подсудимые не причастны к инкриминируемым им преступлениям.

«В предъявленном подсудимым обвинении отсутствуют сведения о личностях взяткополучателей, сведения о достижении договоренностей с должностными лицами Росприроднадзора на передачу взятки за совершение действий в интересах ООО «Прикамский картон». Таких доказательств не было получено и в судебном заседании. Стороной защиты выявлены множественные процессуальные нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела. Последние отмечают явную недостаточность доказательственной базы для вынесения обвинительного приговора», — рассказали на предприятии.

В связи с этим приговор будет обжалован в апелляционном порядке. В настоящее время деятельность ПЦБК продолжается в штатном режиме, предприятие выполняет все производственные и коммерческие обязательства, добавили в пресс-службе.

