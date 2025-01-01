Пермский краевой суд решит вопрос подсудности дела экс-руководителя ПЦБК Ирину Порошину обвиняют в даче взятки в 21 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми 15 июля рассмотрел ходатайство прокуратуры по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания» Ирины Порошиной и представителя ООО «Прикамский картон» (входит в ГП) Лилии Корзун. Их обвиняют в даче взятки на сумму 21 млн руб.

Как сообщает Properm.ru, прокуратура ходатайствовала об изменении территориальной подсудности. Судья удовлетворил требование и направил дело в Пермский краевой суд для определения подсудности.

Ранее сообщалось, что Ирину Порошину обвиняют в передаче сотрудникам Росприроднадзора взятки в особо крупном размере через посредника. Лилии Корзун, выступившей, по версии следствия, посредником, экс-руководитель ПЦБК перевела 1 млн, а затем передала ещё 20 млн руб. наличными. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Ирина Порошина находится в СИЗО уже более года.

В ПЦБК подчеркнули, что факт передачи взятки в рамках данного дела следствием не был установлен, вина Ирины Порошиной — не доказана и, в соответствии с Конституцией РФ, она считается невиновной до момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда. На предприятии отмечают, что в связи с длительным содержанием под стражей у обвиняемой наблюдается серьёзное ухудшение здоровья.

Помимо этого, в арбитражном суде ведётся разбирательство по иску Росприроднадзора к «Прикамскому картону» о взыскании ущерба за загрязнение реки Чусовой. По информации ПЦБК, первые официальные требования о возмещении вреда были предъявлены предприятию в августе 2023 года, тогда как проверки были проведены в 2018 и 2020 годах. По мнению ответчика, требования в размере 66,7 млн и 3,2 млрд руб. значительно превышают суммы, предъявляемые по аналогичным делам в России.

«Учитывая несоразмерность требований и специфику производственной деятельности, предприятие обоснованно отказалось от их добровольного исполнения. Окончательных решений суда по данным искам на сегодняшний день не принято. В настоящее время в Арбитражном суде Пермского края продолжается рассмотрение исковых требований Росприроднадзора. В судебном процессе представлены заключения экспертов, которые ставят под сомнение правомерность требований Росприроднадзора», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ПЦБК.

Представители компании отметили, что руководство ООО «Прикамский картон» в рамках уголовного и арбитражного дела занимает открытую позицию, сотрудничает со следственными органами и даёт исчерпывающие разъяснения по всем возникающим вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.