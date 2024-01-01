Краевой суд оставил руководителя Пермской ЦБК в СИЗО Она подозревается в даче взятки сотруднику надзорного органа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд отклонил жалобу на арест руководителя Пермской ЦБК Ирины Порошиной. На прошлой неделе Дзержинский районный суд отправил её в СИЗО до 25 мая по ходатайству следствия. Она была задержана по подозрению в даче взятки высокопоставленному сотруднику надзорного органа в размере 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», защитник Порошиной Михаил Постаногов заявил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что взятка предназначалась некоему должностному лицу Росприроднадзора. При этом Лилия Корзун, предполагаемый посредник в передаче взятки, таковым не является. Адвокат утверждает, что Порошина предоставила заём Корзун на 1 млн руб. Следствию были представлены подтверждающие документы. Также адвокат отметил, что Порошина страдает серьёзным заболеванием и должна принимать сильнодействующие лекарства. Защитник просил суд поместить Порошину под домашний арест, прокуратура выступила против смягчения меры пресечения. В результате Порошина оставлена в СИЗО.

Также жалобу на арест подала и подозреваемая в посредничестве во взяточничестве Лилия Корзун.

Напомним, в арбитраже сейчас находятся три дела, связанные со штрафами, которые вынес Росприроднадзор за загрязнение реки Чусовой Пермской ЦБК.

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