В Кизеле Пермского края восстановили водоснабжение Течь на магистральном трубопроводе ликвидирована

Фото: pvproductions

freepik.com

Как сообщили «Новому компаньону» в ЕДДС Кизеловского округа Пермского края, течь на магистральном трубопроводе в Кизеле ликвидирована, а аварийные мероприятия завершены в полночь 5 февраля.

«С полуночи водоснабжение переключено с резервного на основной водовод. В настоящее время водоснабжение осуществляется в обычном режиме. Проводится заполнение систем во всех зонах», — прокомментировали в службе.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в Кизеловском округе 3 февраля в 4 утра произошёл порыв на магистральном водоводе, из-за чего часть Кизела осталась без воды. При этом отопление в домах сохранялось.

3 и 4 февраля вода в дома горожан осуществлялась по графику: три часа утром и четыре часа вечером.

