В Прикамье число жителей с доходами выше 100 тысяч рублей превысило 11% За 11 лет показатель увеличился в 7 раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в 2024 году 11,3% жителей Пермском крае имели среднемесячные доходы выше 100 тыс. руб. За 11 лет число таких пермяков значительно выросло. В 2013 году таких людей в регионе было всего 1,6%.

За тот же период число жителей Прикамья, чей официальный уровень среднемесячного дохода составлял от 75 до 100 тыс. руб., увеличилось с 2,1 до 9,4%.

Вместе с этим за последние 11 лет существенно снизилось число людей с доходами до 7 тыс. руб. Если в 2013 году их было 11,2%, то в 2024-м всего 0,7%.

Доля жителей Пермского края, чей средний ежемесячный доход находится в пределах 27-45 тыс. руб., в 2013 году составляла 18,4%, а к 2024 году она возросла до 26,7%. На сегодняшний день эта категория самая значительная среди трудоспособного населения региона.

Как писал ранее «Новый компаньон», по данным Росстата, по итогам 2024 года доля россиян с месячным доходом выше 100 тыс. руб. достигла рекордных 16,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.