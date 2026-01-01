Число россиян с доходом более 100 тысяч рублей достигло исторического максимума За год этот показатель увеличился на 5,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2024 года доля россиян с месячным доходом выше 100 тыс. руб. достигла рекордных 16,7%, что является максимальным показателем за всю историю статистических наблюдений, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

За год этот показатель увеличился на 5,3%, что стало беспрецедентным ростом в современной истории. Для сравнения, годом ранее прирост составил 3,1%.

Доходы от 60 до 100 тыс. руб. в 2024 году имели 21,6% жителей, тогда как годом ранее этот показатель был равен 18,5%. В то же время доля граждан с доходом от 45 до 60 тыс. руб. увеличилась на 0,5% и составила 14,9%.

Впервые за долгое время численность россиян с доходами до 45 тыс. руб. опустилась ниже 50%, сократившись на 8,9%, до 46,8%.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в 2024 году выросли на 7,3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.