За сутки в Пермском крае потушено шесть пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За 4 февраля 2026 года в Пермском крае было потушено шесть пожаров. Два из них произошли в Перми, по одному — в Соликамском, Чайковском, Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах. В результате этих происшествий один человек погиб, а другой получил травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 4 февраля на территории края 185 профилактических групп в составе 449 человек обошли 1646 жилых домов, проинструктировали по вопросам пожарной безопасности 2937 человек и распространили 2376 информационных листовок.

Жителям и гостям Пермского края напомнили, что при обнаружении признаков пожара незамедлительно нужно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или «112».

