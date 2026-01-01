На пожаре в Прикамье погиб человек В Кудымкарском округе горел частный дом Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, 4 февраля в 9:58 поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Нагорной в д. Гришунева Кудымкарского муниципального округа.

На место происшествия незамедлительно выехали 20 пожарных и 10 единиц техники. Прибыв на место, специалисты обнаружили, что горит жилой дом. «Один человек погиб. До прибытия пожарных ещё один человек эвакуировался самостоятельно», — сообщили в ведомстве.

Пожар был локализован в 10:25, а полностью ликвидирован в 10:35. Площадь возгорания составила 72 кв. м.

Причины пожара устанавливаются.

