На севере Прикамья похоронят участника СВО Юрия Тетерлева
Он погиб в январе прошлого года
При выполнении задач в ходе спецоперации погиб житель д. Хазово Кочёвского округа Юрий Тетерлев. Об этом рассказали в местной администрации.
Юрий Тетерлев родился в 1987 году, а погиб 15 января 2025 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдёт 5 февраля с 13:00 до 14:00. В последний путь мужчину проводят в здании сельского клуба д. Лобозово.
В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
