На севере Прикамья похоронят участника СВО Юрия Тетерлева Он погиб в январе прошлого года

Фото: администрация Кочёвского округа

При выполнении задач в ходе спецоперации погиб житель д. Хазово Кочёвского округа Юрий Тетерлев. Об этом рассказали в местной администрации.

Юрий Тетерлев родился в 1987 году, а погиб 15 января 2025 года. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдёт 5 февраля с 13:00 до 14:00. В последний путь мужчину проводят в здании сельского клуба д. Лобозово.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 6 февраля в Пермском крае также похоронят механика-водителя из Очёра Владимира Зеленина. Он также погиб на СВО. С военнослужащим простятся в д.Семёново.

