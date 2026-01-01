В Прикамье похоронят 22-летнего участника СВО Владимир Зеленина Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб механик-водитель из Очёра, рядовой Владимир Зеленин. Об этом сообщается на официальной странице администрации Очёрского муниципального округа в соцсетях.

Владимир Зеленин родился 5 июля 2003 года. Он жил в д. Семёново. В 2019 году закончил 9 классов Очёрской средней школы № 3 и поступил в Строгановский колледж на специальность «Механизация сельского хозяйства».

После трёх курсов обучения молодой человек отправился в армию по призыву и во время прохождения службы решил заключить контракт для участия в СВО. Мужчина погиб 27 декабря 2025 года. В администрации Очёрского округа принесли соболезнования семье военнослужащего, его друзьям и близким.

Захоронение рядового Зеленина состоится 6 февраля в д. Семёново (ул. Дорожная, 1). Вынос тела — в 11:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.