Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Последним днём работы ледового городка станет 23 февраля Перед этим в городке пройдут масленичные гулянья

Константин Долгановский

Последним днём работы ледового городка на эспланаде станет 23 февраля. Уже вечером в этот день после закрытия городка его начнут разбирать. Как сообщили «Новому компаньону» в Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий, накануне, 22 февраля, на территории городка пройдёт празднование Масленицы.

Ледовый городок на эспланаде в этом году был посвящён коми-пермяцкому фольклору и сказам Павла Бажова. Среди ледяных скульптур можно увидеть Кудым-Оша, Хозяйку Медной горы, Серебряное копытце, Голубую змейку.

Городок должен быть полностью разобран к 15 марта.

