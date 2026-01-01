Пермский девелопер получил разрешение на строительство новостройки на Разгуляе Дом на Достоевского, 16 построит структура группы «Дипломат» Поделиться Твитнуть

Фото: ЕИСЖС

Структура пермской группы «Дипломат» (бывший «ПЗСП-Инвест») получила разрешение на строительство дома в м/р Разгуляй. Сведения опубликованы в реестре краевого минимущества за четвёртый квартал 2025 года.

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями будет возведён в Перми по ул. Достоевского, 16 специализированным застройщиком «Достоевского, 16». Разрешение было получено 10 декабря.

Как указано в ЕИСЖС, клубный дом на 49 квартир будет семиэтажным, со спортивной и детской площадками. Общая площадь жилья составит 3,6 тыс. кв. м, паркинг будет рассчитан на 25 машино-мест, гостевой на придомовой территории — на 26 машино-мест. Сдача дома запланирована на второй квартал 2028 года.

В марте 2025 года стало известно, что «ПЗСП-Групп» решила отказаться от использования торговой марки ПЗСП и будет осуществлять свою деятельность под наименованием «Дипломат». В актив группы компаний перешли проекты КРТ по ул. Уинской, 55, Дом учителя на пр. Парковом, 24, и дома на ул. Достоевского, 16 и 17. Ряд объектов остался в ведении АО «ПЗСП».

