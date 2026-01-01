В Перми в «Новой столице» продают торговое помещение за 7,2 млн рублей Площадь помещения составляет 101 кв. м Поделиться Твитнуть

Елена Синица

В Перми в «Новой столице» продают торговое помещение за 7,2 млн руб. Соответствующая информация появилась на одном из сервисов объявлений.





«В продаже помещение свободного назначения в новом торговом центре «Новая столица». Помещение отлично подойдёт как под торговую точку, так и под офис. Хороший пешеходный трафик и удобная транспортная доступность поможет развитию вашего бизнеса», — говорится в объявлении.





Площадь помещения составляет 101 кв. м, оно расположено на третьем этаже торгового центра.





Также продаётся торговое помещение в ТРК «Столица» рядoм с рестopаном Cаsа Мia и oтдeлом Glоria Jеans. Его можно использовать под торговлю, офис, общепит. Сейчас оно заполнено арендаторами. Площадь объекта — 396 кв. м. В ноябре 2025 года помещение оценивалось в 32 млн руб., а по данным на сегодняшний день — в 29 млн руб.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что 1 кв. м в ещё не построенном БЦ «Гоголь» в Перми оценивается в 351 тыс. руб.

