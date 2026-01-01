После ДТП в Лысьве привлекут к ответственности водителя маршрутного автобуса В аварии пострадали девять человек Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Госавтоинспекции Пермского края рассказали, что в отношении водителя «ГАЗель Некст», который выехал на встречную полосу и столкнулся с другим маршрутным автобусом в Лысьве, возбуждено дело об административном правонарушении. ДТП привело к травмированию нескольких пассажиров, в том числе ребёнка.

В ведомстве уточнили, что на него завели дело по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

В полиции рассказали, что ДТП случилось в 11:30 утра на ул. Сушина в городе Лысьва Пермского края. Серьёзное дорожное происшествие произошло с участием двух маршрутных автобусов марки «ГАЗель NEXT».

Один из водителей автобуса потерял контроль над своим транспортным средством, из-за чего автобус занесло, и он оказался на встречной полосе, где столкнулся с другим автобусом аналогичной модели.

Напомним, авария случилась 3 февраля. В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе ребёнок, и оба водителя. Заведено уголовное дело.

