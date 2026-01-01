В Пермском крае при столкновении двух автобусов пострадали шесть человек Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото со страницы ВКонтакте Александра Пермякова

Во вторник, 3 февраля, в 11:38, на пересечении улиц Сушина и Тракторная в Лысьве произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Пострадали шесть человек, включая одного ребенка 2013 г.р. и обоих водителей. Об этом сообщил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков.

фото со страницы ВКонтакте Александра Пермякова

Пострадавших доставили в городскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

фото со страницы ВКонтакте Александра Пермякова

Как сообщили в следкоме, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователь СК России осматривает место происшествия, допрашивает свидетелей и очевидцев, назначает судебные экспертизы.

Расследование обстоятельств и причин ДТП взяла на контроль прокуратура Лысьвы.

