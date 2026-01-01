Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми в 2026 году пройдёт ещё один международный кинофестиваль «Пермская синематека» присоединяется к проекту «Vereteno Screen» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», длинный список международных кинофестивалей, проходящих в Перми, пополнился ещё одним названием. Фестиваль «Vereteno Sreen» пройдёт весной в ряде городов России, среди которых Пермь. Организатор фестиваля — дистрибьюторская компания Vereteno.

«Пермская синематека» в рамках фестиваля проводит в кинотеатре «Кристалл» два тематических уикенда, посвященных творчеству классиков французской «Новой волны».

6 — 8 марта пройдёт «Уикенд Аньес Варда». Будут показаны фильмы: «Без крыши вне закона» (1985, Sans toit ni loi, 16 +), «Сто и одна ночь Симона Синема» (1994, Les cent et une nuits de Simon Cinéma, 12 +), «Одна поет, другая нет» (1976, L'une chante l'autre pas, 18 +) или «Львиная любовь» (1969, Lions Love, 18 +) — по этим фильмам синематека ждёт ответ от Министерства культуры РФ.

13 — 15 марта — «Уикенд Франсуа Трюффо». Фильмы уикенда: «Стреляйте в пианиста» (1960, Tirez sur le pianiste, 12 +), «Соседка» (1981, La femme d'à côté, 16 +) и «Последнее метро» (1980, Le dernier métro, 16 +).

Ранее «Новый компаньон» уже писал о датах основных кинофестивалей, которые пройдут в Перми в 2026 году.

