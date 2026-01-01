Бывший ресторан «Гедонист» в Перми изменил название С 4 февраля заведение переименовано в «Эсквайр» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми «Ресторан Александра Ежова» (бывший «Гедонист») изменил название. Как сообщили «Новому компаньону» представители заведения, с 4 февраля ресторан переименован в «Эсквайр».

«После двух лет работы мы открываем новую главу в истории нашего ресторана. Два года назад мы задумали «Гедонист», но за созданием прекрасного упустили формальное и не смогли переиграть столичные ставки и скорость. Но мы не привыкли сдаваться и нашли то, что ещё лучше опишет сейчас нашу философию и наших гостей. Мы запускаем «Эсквайр», где от идеи удовольствия как цели мы перешли к искусству его осознанного переживания», — рассказали в ресторане.

Концепция заведения будет прежней. Основное меню остаётся, специальное — будет меняться в зависимости от сезона.

Напомним, бренд-шеф ресторанов La Bottega и «Интервью» Александр Ежов запустил собственный проект «Гедонист» в августе 2023 года. Ресторан занял площадку в МФК «Москва» (ул. Пермская, 33). В меню представлены азиатская и средиземноморская кухня в авторской интерпретации. В августе 2025-го стало известно, что заведение будет работать под названием «Ресторан Александра Ежова».

В сентябре на ул. Пермской, 33 в техническом режиме был открыт лаундж-бар «Сая». А в конце года владелец направил в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков — «Сая» и «Эсквайр».

