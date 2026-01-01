После сильных снегопадов в Перми резко похолодает до -20 градусов Понижение температуры ожидается к вечеру Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 4 февраля ожидаются температурные качели — после сильных снегопадов температура воздуха резко понизится с -5 до -22°С. Частный циклон, оформившийся над юго-западом региона, будет смещаться на север через Оханск и Березники. С утра заток холодного воздуха в тыл уходящего циклона начал вытеснять тепло.

По прогнозу Пермского ЦГМС, днём интенсивность снегопада ослабнет, в краевой столице за 12 часов ожидается до 1-3 мм осадков. Ветер с восточного и юго-восточного повернёт на юго-западный и западный, усилится до 8-13 м/с, формируя низовые метели. В южных и центральных районах Прикамья к 20 часам похолодает до -22...-17°С, в Перми к вечеру похолодает до -20...-18°С.

Ранее «Новый компаньон» писал, что снегопад, прошедший 3 и 4 февраля над Пермским краем, оказался существенно сильнее, чем по прогнозам. Наибольшее отклонение от нормы по количеству снега наблюдается на юге региона.

