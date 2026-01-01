Снегопад 3-4 февраля в Пермском крае оказался существенно сильнее прогнозов Наибольшее отклонение от нормы по количеству снега наблюдается на юге края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Три метеостанции Пермского края за 3-4 февраля зафиксировали выпадение порядка половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Так, в Осе, Оханске и Чернушке выпало 14 мм осадков. Столько же выпало и в Бисере, но для этой территории такой показатель не считается превышением нормы. В краевой столице отмечено 13 мм снега за сутки, в Лысьве — 12, Ножовке — 11, в Березниках, Губахе и Кунгуре — 10.

По словам синоптиков, снегопад оказался существенно сильнее прогнозов. Суммы осадков ожидались в основном в пределах 10 мм, по факту же выпало по 14 мм на трёх станциях.

«Отмечен значительный прирост высоты снежного покрова. Отметка 80 см пройдена уже на нескольких метеостанциях — в Березниках 90 см, в Бисере 88 см, в Губахе 87 см, в Чермозе 86 см, в Перми 85 см, в Лысьве 80 см», — говорится в сообщении.

При этом самое заметное отклонение от нормы по количеству снега замечено на юге региона, где снежный покров уже превысил 70 см на всех метеостанциях. В частности, для Ножовки это стало рекордом с 2011 года.

В Перми же до рекорда 2017 года по высоте снежного покрова осталось 8 см.

Специалисты отмечают, что до вечера субботы в регионе снега практически не будет. Но уже 8 февраля ожидается сильный снегопад на юге края. Подчёркивается, высокая вероятность, что Перми он не коснётся.





