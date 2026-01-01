В Прикамье 4 февраля пройдёт тренировка по беспилотной опасности Жители получат пуш-уведомления в приложении МЧС Поделиться Твитнуть

Сегодня, 4 февраля, в Пермском крае пройдёт командно-штабная тренировка по беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края в своих социальных сетях.

Как отметили в ведомстве, во время тренировки жители получат рассылку пуш-уведомлений в приложении МЧС. Учения необходимы, чтобы усовершенствовать алгоритмы прохождения сигнала и действий должностных лиц.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что власти Пермского края обяжут жителей уведомлять о запуске БПЛА. Будет необходимо извещать по телефону дежурные части органов МВД России Пермского края на районном уровне и территориальные отделы ЕДДС по номеру 112 — о типе аппарата, времени и месте запуска, зоне полёта и продолжительности — не менее чем за один час до начала полёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.