Число пострадавших в ДТП с автобусами в Прикамье возросло до девяти Один раненый находится в тяжёлом состоянии

фото со страницы ВКонтакте Александра Пермякова

По информации краевого Минздрава, после ДТП с участием двух автобусов в Лысьве за медицинской помощью в городскую больницу обратились девять человек. Пятеро из них после осмотра были направлены на амбулаторное лечение. Четверо пострадавших госпитализированы: один из них находится в тяжёлом состоянии, а ещё один — в состоянии средней тяжести.

Напомним, во вторник, 3 февраля, в 11:38 на пересечении улиц Сушина и Тракторная в Лысьве произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Пострадали люди, включая одного ребенка 2013 г.р. и обоих водителей. Об этом сообщил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков. По его словам, пострадавших было шестеро.

В следкоме по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Расследование обстоятельств и причин ДТП взяла на контроль прокуратура Лысьвы.

