Автомобильные пробки в Перми достигли 10 баллов Причиной стал снегопад

Константин Долгановский

Снегопад в Перми привёл к образованию в вечерний час пик 3 февраля 10-балльных автомобильных пробок.

Движение серьезно затруднено на большинстве центральных улиц города: Попова, Ленина, Крисанова, Революции, Пушкина, Компроса, Островского, Екатерининской и Куйбышева.

Как обычно, сложная ситуация наблюдается на улицах Стахановской, Карпинского, Мира и Чкалова. Также отмечается плотный трафик на участках ул. Соликамской, ул. Героев Хасана и ул. Уинской.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться всю ночь.

