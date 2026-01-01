Автомобильные пробки в Перми достигли 10 баллов
Причиной стал снегопад
Снегопад в Перми привёл к образованию в вечерний час пик 3 февраля 10-балльных автомобильных пробок.
Движение серьезно затруднено на большинстве центральных улиц города: Попова, Ленина, Крисанова, Революции, Пушкина, Компроса, Островского, Екатерининской и Куйбышева.
Как обычно, сложная ситуация наблюдается на улицах Стахановской, Карпинского, Мира и Чкалова. Также отмечается плотный трафик на участках ул. Соликамской, ул. Героев Хасана и ул. Уинской.
По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться всю ночь.
