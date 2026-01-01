В Прикамье вновь придут сильные снегопады Интенсивнее всего они будут во вторник и в конце недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным пермских синоптиков, в начале февраля в Перми было зарегистрировано 9 мм выпавших осадков, а в Кудымкаре — до 10,8 мм. Это превысило ожидаемые прогнозы. С 3 февраля жителей региона ждёт ещё один мощный снегопад, который придёт с волной вдоль фронтальной зоны, проходящей западнее Уральских гор. Зона разделяет холодные воздушные массы, сформировавшиеся над европейской частью России в высотном циклоне, и тепло, поступающее в Зауралье на большой высоте.

Снегопад начнётся после полудня 3 февраля и продолжится до утра среды, наиболее интенсивные осадки ожидаются поздно вечером во вторник. Снег накроет большую часть края, за исключением западных районов, обильнее всего — восточную часть. В Перми может выпасть ещё 7-9 мм осадков. Хотя это и втрое меньше, чем во время длительного снегопада 28-30 января, это значительное количество — четверть месячной нормы для февраля. Высота снежного покрова продолжит увеличиваться.

К тому же, как отмечают синоптики, возрастает вероятность новых снегопадов в конце недели. Поэтому возможно превышение рекорда высоты снежного покрова в Перми для XXI века, зафиксированного 7 марта 2017 года (93 см).

