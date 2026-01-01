Компания ПМД приступила ко второму этапу КРТ на Карпинского в Перми Власти выдали разрешение на строительство Поделиться Твитнуть

ООО СЗ «Карпинский» (входит в ГК «ПМД») приступило ко второму этапу строительства в рамках КРТ в Перми по ул. Карпинского, 115г. Краевое минимущества выдало разрешение на возведение дома 28 ноября 2025 года сроком до 28 декабря 2027 года.

В проектной декларации указано, что дом будет девятиэтажным, на 252 квартиры, общей площадью 15,9 тыс. кв. м, площадь жилья составит 10,6 тыс. кв. м. На территории будут расположены игровая и спортивная площадки, 11 гостевых машино-мест на объекте строительства и 53 машино-места вне объекта. Планируемая стоимость строительства — 1,33 млрд руб.

В ноябре было получено положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства — 30 июня 2028 года.

Договор о КРТ был заключён в апреле 2023 года. На территории площадью 4,2 га будут построены жилые дома переменной этажности и детский сад на 189 мест. Разрешение на строительство первого жилого дома застройщик получил в марте 2024 года. Его общая площадь составила 18 тыс. кв. м. В рамках КРТ также будет реконструирована ул. Карпинского на участке от ул. Свиязева, в парке Победы будет возведено открытое спортивное сооружение для местных жителей. Реализация проекта запланирована в пять этапов. Срок окончания всех работ — конец 2029 года.

