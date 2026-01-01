Власти разрешили построить жилой дом на месте ТЦ на Парковом в Перми Застройкой территории займётся структура «Оникса» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Власти Пермского края выдали разрешение на строительство жилого дома по ул. Подлесной, 43 в Перми, где сейчас находится торговый центр. Как следует из реестра краевого минимущества, документ был выдан 9 декабря.

Проект строительства нового жилого комплекса в границах улиц Подлесной и Зои Космодемьянской в м/р Парковый реализует ООО «Специализированный застройщик «Панорама» (входит в ГК «Оникс»). Проект был представлен осенью 2023 года.

Компания обратилась в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить дополнительные подзоны на данной территории площадью 12,6 тыс. кв. м, которые разрешают строительство зданий разной высоты. Здесь запланировано строительство домов в 2, 10, 20 и 22 этажа, а также объект социальной инфраструктуры. В сентябре 2025 года экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения и подземной автостоянкой.

