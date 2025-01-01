Алёна Бронникова Проект строительства ЖК на месте ТЦ на Парковом в Перми прошёл экспертизу Объект появится на Подлесной, где сейчас находится ТЦ «Ритм» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «Негосударственная экспертиза «Лидер» (Вологда) 11 сентября выдало положительное заключение на проект строительства многоквартирного дома на Парковом в Перми со встроенно-пристроенными помещениями многофункционального назначения и подземной автостоянкой. В ЕГРЗ уточняется, что объект будет расположен по ул. Подлесной, 43.

Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Панорама» (входит в ГК «Оникс»). Проектную документацию подготовили пермские ООО «Атри» и ООО «Артпроект».

По данным «2ГИС», сейчас по указанному адресу в Перми расположен двухэтажный торгово-деловой центр «Ритм», в котором находятся 44 компании. Рядом, по ул. Подлесной, 43б, расположен ещё один двухэтажный торговый центр, площади в котором занимают 18 компаний. На сайте девелопера «Оникс» проект по ул. Подлесной, 43 внесён в раздел перспективных.

Осенью 2023 года застройщик «Панорама» представил проект нового ЖК на месте торгового центра по ул. Подлесной, 43б в Перми, в границах улиц Подлесной и Зои Космодемьянской. Компания обратилась в комиссию по ПЗЗ с просьбой установить дополнительные подзоны на данной территории площадью 12,6 тыс. кв. м, которые разрешают строительство зданий разной высотности.

Здесь предлагается строительство зданий высотой в 2, 10, 20 и 22 этажа. Кроме того, застройщик подписал соглашение о содействии в развитии социальной инфраструктуры в районе.

ООО «СЗ «Панорама» было учреждено в 2008 году. Основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Половина принадлежит директору ГК «Оникс» Демиду Кузьмичёву, вторая часть — его ООО «Инвестиционно-строительная компания «Мегаполис». По итогам прошлого года выручка компании составила 41,6 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб.

