В Прикамье скончался врач-реаниматолог Владимир Котлов Он основал отделение реанимации и интенсивной терапии в Чернушинской больнице

Фото: сообщество "Чернушинский округ" ВКонтакте

В Прикамье ушёл из жизни врач-реаниматолог Владимир Котлов, проработавший в Чернушинской районной больнице более 35 лет. Об этом сообщили в администрации Чернушинского муниципального округа.

«Администрация Чернушинского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу смерти врача Чернушинской больницы Владимира Александровича Котлова. Память о Владимире Александровиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил», — сообщается в соцсетях местных властей.

Владимир Александрович является первым анестезиологом-реаниматологом и основателем отделения реанимации и интенсивной терапии Чернушинской больницы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 27 января скончалась профессор ПГМУ, заслуженный врач РФ Наталья Малютина. Она более 30 лет возглавляла кафедру, ставшую центром профессиональной экспертизы и подготовки специалистов, сформировала Пермскую школу профпатологии, внесла значительный вклад в науку и образование.

