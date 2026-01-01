В Прикамье скончался врач-реаниматолог Владимир Котлов
Он основал отделение реанимации и интенсивной терапии в Чернушинской больнице
В Прикамье ушёл из жизни врач-реаниматолог Владимир Котлов, проработавший в Чернушинской районной больнице более 35 лет. Об этом сообщили в администрации Чернушинского муниципального округа.
«Администрация Чернушинского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу смерти врача Чернушинской больницы Владимира Александровича Котлова. Память о Владимире Александровиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил», — сообщается в соцсетях местных властей.
Владимир Александрович является первым анестезиологом-реаниматологом и основателем отделения реанимации и интенсивной терапии Чернушинской больницы.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 27 января скончалась профессор ПГМУ, заслуженный врач РФ Наталья Малютина. Она более 30 лет возглавляла кафедру, ставшую центром профессиональной экспертизы и подготовки специалистов, сформировала Пермскую школу профпатологии, внесла значительный вклад в науку и образование.
