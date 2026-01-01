Скончалась профессор Пермского медуниверситета Наталья Малютина Поделиться Твитнуть

фото: ПГМУ

27 января 2026 года ушла из жизни Наталья Малютина — профессор ПГМУ, заслуженный врач РФ, выдающийся специалист в области профпатологии и медицины труда. Об этом сообщили в пресс-службе вуза и выразили соболезнования родным и коллегам.

С 1995 года более 30 лет она возглавляла кафедру, ставшую центром профессиональной экспертизы и подготовки специалистов. Наталья Николаевна сформировала Пермскую школу профпатологии, воспитала учеников и внесла значительный вклад в науку и образование.

Она активно участвовала в общественной жизни, представляя регион и страну на международных конгрессах. Коллеги и ученики запомнят её как открытого, коммуникабельного человека с тонким чувством юмора и внимательностью к людям. Наследие Натальи Николаевны — это её ученики, коллеги, пациенты и университет, в истории которого она останется навсегда, говорится в некрологе.

