Глава Перми оценил качество уборки снега подрядчиками в районах города Проверены улицы Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов

Константин Долгановский

Из-за обильного снегопада глава Перми Эдуард Соснин поручил усилить работу подрядчиков и максимально задействовать ресурсы для очистки улиц. Особое внимание было уделено уборке проезжей части и тротуаров от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В администрации добавили, что в январе этого года в Перми выпало 65 мм осадков, что составило 150% от нормы месяца. Январь 2026 года стал самым снежным за последние полвека.

Глава города 2 февраля проинспектировал качество уборки улиц в районах с наибольшим количеством обращений от жителей: Дзержинский, Свердловский и Мотовилихинский.

В Дзержинском районе проверили состояние улично-дорожной сети в районе дома №65 на ул. Плеханова. Глава города отметил, что подрядчикам нужно оперативно вывозить снег, чтобы освободить парковочные места.

Следующим объектом проверки стал путепровод Стахановская—Ива на участке от ул. Героев Хасана до ул. Лихвинской. Эдуард Соснин обратил внимание на сужение дороги из-за снежного заноса вдоль трассы. Подрядчикам было поручено срочно очистить объект.

В Мотовилихинском районе глава города проверил качество уборки на остановочной площадке по ул. Грибоедова. Он обратил внимание на снежные кучи вдоль проезжей части и тротуара. Подрядчикам поручено усилить вывоз снега и провести уборку на территории ЖК «Погода».

На пересечении улиц Анри Барбюса и Ивановской Эдуард Соснин поручил привлечь максимальное количество техники для расчистки дорог. Глава города также проверил качество уборки проездов к ЖК «Мотовилихинский» и межквартальных дорог.

Напомним, на прошлой неделе ежедневно на улицах Перми днем работало более 240 единиц техники и более 120 дорожных рабочих, а ночью — более 250 единиц техники и более 100 рабочих. За прошедшую неделю подрядчики вывезли более 80 тыс. кубометров снега, а с начала декабря — свыше 570 тыс. кубометров.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 3 февраля жителей региона ждёт ещё один мощный снегопад, он продолжится до утра среды, наиболее интенсивные осадки ожидаются поздно вечером во вторник. Снег накроет большую часть края, за исключением западных районов. В Перми может выпасть ещё 7-9 мм осадков.

