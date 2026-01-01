В Перми объединились два медицинских центра Речь о «Клинике Эксперт» и «Мать и дитя» Поделиться Твитнуть

Федеральные медицинские сети «Клиника Эксперт» и «Мать и дитя», которые имеют филиалы в Перми, объявили о своём объединении.

«Клиника Эксперт» и «Мать и дитя» в Перми — теперь одна большая семья. Мы объединились, чтобы забота о вашем здоровье стала ещё более комплексной, удобной и технологичной. От диагностики — до сложных операций разных профилей. Наша общая миссия — сохранять здоровье и помогать осуществлять мечты о рождении малыша», — говорится в сообщении.

Напомним, компания «МД Медикал Груп» (МДМГ), управляющая сетью клиник «Мать и дитя», приобрела 100% акций ООО «МЦ Эксперт». Сумма сделки составила 8,5 млрд руб., и она была одобрена Федеральной антимонопольной службой. В объединённую сеть вошли три госпиталя и 18 клиник, расположенных в 13 городах России, включая Пермь. Общая численность персонала составит 2,9 тыс. человек.

Общая площадь всех объектов, включённых в сделку, составляет 33,5 тыс. кв. м. По данным сети «Мать и дитя», выручка клиник, участвующих в сделке, за 2022 год составила 6,4 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше по сравнению с предыдущим годом.

Представители МДМГ подчеркнули, что приобретение ГК «Эксперт» позволит сети «Мать и дитя» выйти на медицинский рынок четырёх новых регионов.

