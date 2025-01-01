Алина Наумова Федеральная компания выкупила пермскую медклинику «Эксперт» Компания будет работать как отдельное подразделение Поделиться Твитнуть

Управляющая сетью клиник «Мать и дитя» компания «МД Медикал Груп» приобрела 100% доли в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт», сообщает МДМГ.

В официальной информации компании говорится, что сумма сделки — 8,5 млрд руб., она была одобрена ФАС. В компанию войдут три госпиталя и 18 клиник, расположенных в 13 городах России, в том числе в Перми. Общая численность персонала клиник – 2,9 тыс. человек.





Общая площадь всех включённых в сделку объектов — 33,5 тыс. кв. м. Согласно данным медсети «Мать и дитя», выручка клиник, попадающих под эту сделку, за 2024 год составила 6,4 млрд руб., что на 1 млрд руб. больше по сравнению с предыдущим годом.





В МДМГ отметили, что приобретение ГК «Эксперт» позволит выйти ГК «Мать и дитя» на медицинский рынок четырёх новых регионов. При этом группа компаний «Эксперт» будет продолжать свою деятельность как отдельное подразделение, сохраняя основные операционные процессы и бренд.





Согласно данным сервиса проверки контрагентов Checko, ООО «Клиника Эксперт Пермь» была зарегистрирована в 2010 году. Основной вид деятельности компании — общая врачебная практика. В 2024 году выручка клиники составила 604,5 млн руб., что на 26% больше по сравнению с 2023 годом, когда выручка была 482,8 млн руб.





Чистая прибыль компании начала снижаться с 2019 года и достигла своего минимума в 2021 году (-88 млн руб.). Однако с этого момента наблюдается заметный рост: к 2024 году прибыль увеличилась на 71%.

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