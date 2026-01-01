Из города Пермского края вывезли в естественную среду дикого хищника Рысь заметили на улицах Соликамска Поделиться Твитнуть

Фото: DejaVu Designs

freepik.com

На территории Соликамска Пермского края была замечена рысь. Как сообщает пресс-служба регионального минприроды, информация в Единую диспетчерскую службу поступила 1 февраля, затем её передали охотинспектору Роману Орищину для проведения отлова хищника.

«Мы оцепили территорию, где была обнаружена рысь, чтобы исключить возможные риски безопасности жителей и предотвратить стрессовую ситуацию для дикого зверя», — цитирует ведомство Романа Орищина.

Отловом также занимались сотрудники краевого МЧС и специалисты пункта временного содержания безнадзорных животных. Рысь усыпили гуманным способом с помощью специального препарата, вывезли за пределы города и дождались, когда она полностью придёт в сознание. После этого животное отпустили на волю в естественную среду обитания, вдали от населённых пунктов. Отмечается, что жители города и рысь не пострадали.

Ранее сообщалось, что жители п. Усть-Пизя Пермского муниципального округа заметили рысь рядом с домами. По словам окружных властей, одной из причин, по которой дикие животные выходят к людям, является доступность пищевых отходов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.