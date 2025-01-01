Жителей посёлка под Пермью напугала рысь у жилых домов Поделиться Твитнуть

фото администрации Пермского МО

В п. Усть-Пизя Пермского муниципального округа рысь была замечена вблизи жилых домов. Власти посоветовали испуганным жителям немедленно обращаться в службу экстренной помощи по номеру 112, а также предупредить близких и соседей, чтобы они были осторожны при выходе из дома.

В администрации напомнили, что одной из причин, по которой дикие животные выходят к людям, является доступность пищевых отходов. Также такое поведение может указывать на то, что животное заболело (кстати, рысь может быть носителем бешенства).

