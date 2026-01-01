Транспортная прокуратура следит за восстановлением графика движения поездов в Пермском крае Задержки произошли из-за схода с путей вагонов товарного поезда Поделиться Твитнуть

фото: Транспортная прокуратура

В Перми из-за восстановительных работ на Горьковской железной дороге задержался поезд № 353, следующий по маршруту Пермь—Имеретинский курорт. По расписанию он должен был отправиться 2 февраля 2026 года в 20:17, но фактически отправился только 3 февраля в 04:17. Также ожидается задержка прибытия на вокзал Пермь II поездов № 86 (из Москвы в Серов) и № 70 (из Москвы в Читу). Пермская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы график движения поездов был восстановлен в кратчайшие сроки. Проводятся надзорные мероприятия для защиты прав пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошёл в Кировской области 1 февраля в 15:50: на участке дороги между станциями Оричи и Шалегово с путей сошел 21 вагон товарного поезда. Из-за этого движение на данном отрезке железной дороги оказалось затруднено. В РЖД сообщили о компенсации, предусмотренной для тех, чьи поезда задержались в Кировской области более чем на 10 часов. Пассажирам будет начислено 4 тыс. бонусных баллов в программе лояльности «РЖД Бонус».

