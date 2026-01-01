Из-за аварии в Кировской области задержались поезда до Перми С путей сошли более 20 вагонов товарного поезда Поделиться Твитнуть

В связи с происшествием на Горьковской железной дороге скорректировано расписание пассажирских поездов, следующих в Пермь и другие населенные пункты. Инцидент произошел в Кировской области 1 февраля в 15:50: на участке дороги между станциями Оричи и Шалегово с путей сошел 21 вагон товарного поезда. Из-за этого движение на данном отрезке железной дороги оказалось затруднено. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, для некоторых поездов дальнего следования был введён альтернативный график. Например, отправление поезда № 91, следующего по маршруту Северобайкальск — Москва, перенесли на 18:50 со станции Нижний Новгород. Маршруты поездов № 1 и № 9, следующих из Владивостока в Москву, изменены: отправление со станций Нерехта и Нижний Новгород в 03:30 и 22:00 соответственно. Время отправления поездов № 31 (Киров — Москва), № 11 (Новый Уренгой — Москва) и № 131 (Ижевск — Санкт-Петербург) со станции Нижний Новгород также было скорректировано. Помимо этого, изменения затронули поезда №№ 311 (Воркута — Новороссийск), 2 (Москва — Владивосток) и 290 (Нижний Новгород — Котлас).

В «РЖД» сообщили о компенсации, предусмотренной для тех, чьи поезда задержались в Кировской области более чем на 10 часов. Пассажирам будет начислено 4000 бонусных баллов в программе лояльности «РЖД Бонус».

Для уточнения информации о движении конкретного поезда и изменениях в графике движения можно обратиться в круглосуточную службу поддержки клиентов ОАО «РЖД» по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-00.

