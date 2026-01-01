Для решения проблемы с теплоснабжением на севере Прикамья власти выделили дополнительное финансирование В Красновишерск привезли два новых котла Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края

Из резервного фонда Пермского края выделены дополнительные средства для улучшения качества теплоснабжения в Красновишерске. В город доставили два современных котла мощностью 5 МВт каждый. В ближайшее время специалисты приступят к демонтажу старого оборудования и монтажу новых котлов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края.

В ведомстве отметили, что ранее в котельных № 2 и 11, где произошла поломка, из-за чего многие дома остались без тепла, также были установлены и введены в эксплуатацию новые котлы.

«Сейчас теплоснабжение от этих котельных осуществляется в штатном режиме, обеспечивая нормативные параметры отопления жилого фонда», — рассказали в министерстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце декабря прошлого года десятки жилых многоквартирных домов в Красновишерске остались без тепла из-за перебоев на котельных города. Чтобы решить ситуацию, из краевого правительства приехали чиновники, курирующие сферу ЖКХ. Прокуратура начала проверку, а СК завёл уголовное дело.

