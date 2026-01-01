Следком возбудил дело на руководство теплоснабжающей организации Красновишерска Температура в жилых домах на 7-10 градусов ниже установленных нормативов Поделиться Твитнуть

В Красновишерске следователи СК завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование начато в связи с ненадлежащим функционированием системы теплоснабжения в жилых зданиях и социальных объектах в период экстремальных морозов. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

В ведомстве пояснили, что с декабря 2025 года в Красновишерском городском округе отмечались аномально низкие температуры. В это время основные котлы, обеспечивающие теплоснабжение, функционировали нестабильно, что привело к значительному падению температуры в жилых домах и учреждениях на 7-10 градусов ниже установленных нормативов.

Сейчас теплоснабжение обеспечивает резервный котёл.

Следователи опрашивают местных жителей и должностных лиц организации, ответственной за теплоснабжение.

В местную администрацию и прокуратуру направлены уведомления с требованием немедленного восстановления прав граждан. Пострадавшим оказывается необходимая поддержка.

Местных жителей, в чьих домах или учреждениях температура воздуха стабильно ниже нормы, просят обращаться в Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю: ул. Лоскутова, д. 5.

